Bologna, si decide il futuro di Destro: c'è la fila

BOLOGNA DESTRO / Quale futuro per Mattia Destro? Tra i protagonisti della cavalcata verso la salvezza con Sinisa Mihajlovic, l'attaccante è in scadenza di contratto nel 2020 col Bologna e sono in corso valutazioni sulla sua posizione.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' la società emiliana sarebbe intenzionata a cederlo e si sono registrati i primi sondaggi di, ma l'ingaggio da 2 milioni di euro a stagione frena le operazioni. Per questo la via alternativa sarebbe quella del rinnovo spalmando l'ingaggio su più anni. Molto dipenderà anche dall'allenatore che sarà sulla panchina, con i tifosi che sperano nella permanenza di Mihajlovic.