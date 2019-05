ROMA URZI LOKOMOTIV / In odore di titolarità in Argentina-Portogallo, valido per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale Under 20, Agustin Urzi continua ad essere monitorato da diversi club europei.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nei giorni scorsi sono arrivate conferme sull'interessamento di, ma le due squadre italiane non sono le uniche ad aver inviato i propri emissari in Polonia per seguire la rassegna iridata. Oltre a Inter, Sampdoria e Torino, infatti, di recente secondo quanto appreso da Calciomercato.it , laha chiesto informazioni concrete per l'ala del Banfield, fresco di rinnovo contrattuale fino al 2023 con clausola rescissoria da 20 milioni.