Milan, Romagnoli lancia l'indizio sul futuro

CALCIOMERCATO MILAN ROMAGNOLI / Il Milan ripartirà dall'Europa League, con la vittoria sulla Spal che non è stata sufficiente per raggiungere almeno il quarto posto in classifica.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Molte le novità attese nella squadra rossonera, con alcuni addii che potrebbero esserci in campo e nell'assetto societario. Dovrebbe però rimanere al suo posto Alessio, che ha più volte ribadito la volontà di proseguire con il Diavolo e lo conferma nel suo ultimo post Instagram, dove, in chiusura del bilancio stagione, scrive: "Ci vediamo a luglio". Una dichiarazione d'intenti che appare piuttosto concreta.