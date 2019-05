Bologna, futuro Mihajlovic: parla Saputo

CALCIOMERCATO PANCHINA BOLOGNA MIHAJLOVIC / Sono ore calda per la panchina del Bologna con Saputo che vorrebbe continuare con SinisaMihajlovic. Il tecnico è stato l'artefice di una salvezza, che con Inzaghi sembrava davvero lontana.

Il numero uno del club conferma la volontà di continuare con il serbo: "Abbiamo parlato con mister Mihajlovic esponendo il nostro programma, sono ottimista - si legge sui canali ufficiali del club - Entro 10-15 giorni avremo novità. In questo momento non posso dire se ci saranno cambiamenti in ambito dirigenziale. Sicuramente come società dobbiamo migliorare in maniera globale"