SERIE A INTER ATALANTA MILAN EMPOLI / Finale thrilling nell'ultima serata di Serie A. Vittoria al cardiopalma per l'Inter di Luciano Spalletti, che supera 2-1 l'Empoli con grande sofferenza grazie a Keita e Nainggolan e alle parate di Handanovic. Vince anche l'Atalanta in rimonta sul Sassuolo, condannando così il Milan in Europa League nonostante il successo sul campo della Spal. Sorridono invece Fiorentina e Genoa, che fanno 0-0 al 'Franchi' e grazie all'Inter possono festeggiare la salvezza. La squadra di Andreazzoli è invece condannata alla retrocessione in Serie B.

ATALANTA-SASSUOLO 3-1: 19' Berardi (S), 35' Zapata (A), 53' Gomez (A), 65' Pasalic (A)

CAGLIARI-UDINESE 1-2: 17' Pavoletti (C), 59' Hallfredsson (U), 69' De Maio (U)

FIORENTINA-GENOA 0-0

INTER-EMPOLI 3-1: 51' Keita (I), 76' Traorè (E), 81' Nainggolan (I)

ROMA-PARMA 2-1: 35' Pellegrini (R), 86' Gervinho (P), 89' Perotti (R)

SPAL-MILAN 2-3: 18' Calhanoglu (M), 23', 64' rig. Kessie (M), 28' Vicari (S), 53' Fares (S)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 90, Napoli 79, Atalanta, Inter 69, Milan 68, Roma 66, Torino 63, Lazio 59, Sampdoria 53, Bologna 44, Sassuolo, Udinese 43, Spal 42, Cagliari, Parma, Fiorentina 41, Genoa, Empoli 38, Frosinone 25, Chievo 17

