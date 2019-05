Roma, il presidente del Boca: "De Rossi? Dipende da lui, porte aperte"

CALCIOMERCATO ROMA DE ROSSI / Domani sera Daniele De Rossi vivrà la sua ultima partita con la maglia della Roma, ma l'ormai ex 'capitan futuro' ha intenzione di continuare la sua carriera da calciatore. Una delle opzioni per il suo immediato futuro porta al Boca Juniors.

Il presidente del club argentinointervistato da 'CNN Radio', ha ammesso l'interesse nei confronti del romanista: "Chi lo conosce bene è Nicolas Burdisso (attuale direttore sportivo degli Xeneizes, ndr), so che hanno parlato. Per noi significherebbe dare grande esperienza alla squadra, dipenderà dalla sua volontà: se vorrà venire a giocare un anno in Argentina, le nostre porte sono aperte".