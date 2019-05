CALCIOMERCATO INTER PIZZI / Nel corso della sua intervista ai microfoni di Calciomercato.it, l'ex ct del Cile Juan Antonio Pizzi ha svelato un retroscena di calciomercato relativo alla sua carriera da calciatore. Dopo due grandi stagioni al Tenerife, l'attaccante argentino naturalizzato spagnolo fu a un passo dall'approdo in Serie A: "Non riuscii mai a giocare in Italia, ma nel 1996 fui vicinissimo all’Inter.

La trattativa, però, non si concretizzò e finii al, dove arrivò anche. Il brasiliano, un anno dopo, fu acquistato proprio tra i nerazzurri”. L'allenatore, che a gennaio ha chiuso la sua avventura con l', spera ancora di realizzare il desiderio di lavorare nel Bel Paese: “Per ora non si sono presentate opportunità, ma il calcio italiano per qualsiasi allenatore al mondo è un punto di riferimento, in special modo se sei un argentino come me. Giocare in Serie A era l’obiettivo di tutti in passato, e negli ultimi 4-5 anni il campionato è di nuovo in grande crescita. Spero di vivere quest'avventura, prima o poi".