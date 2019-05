JUVENTUS ALDERWEIRELD / Il casting sul prossimo allenatore per il dopo Allegri continua a catturare inevitabilmente l’attenzione di addetti ai lavori e tifosi in casa Juventus. Paratici e Nedved non perdono però di vista il mercato, con il reparto difensivo in particolare dove potrebbero registrarsi diverse novità nella finestra estiva della campagna trasferimenti. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.



La dirigenza della Continassa dovrebbe anticipare l’arrivo dal Genoa di Romero, mentre Demiral dal Sassuolo non è al momento una priorità.

Occhi sudal PSG, il romanista Manolas invece non sarebbe nei primi posti sul taccuino dei campioni d'Italia. Inoltre, un altro profilo con esperienza internazionale monitorato dalla Juve, è quello di Toby. In questo senso, nel recente incontro a Milano trae l'intermediario per il mercato inglese Frank Trimboli, come raccolto da Calciomercato.it si è parlato anche della situazione del 30enne nazionale belga, che potrebbe liberarsi dalquesta estate per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. Alderweireld, in passato seguito anche dall', lo scorso gennaio ha prolungato fino al 2020 il suo contratto con gli 'Spurs'.