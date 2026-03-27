Ma anche per Lautaro Martinez e Yildiz: sono le logiche del mercato

A proposito della possibile partenza di Bastoni destinazione Barcellona, ‘La Gazzetta dello Sport’ scrive che in casa Inter solo Lautaro Martinez e Pio Esposito sono incedibili.

Ma questa degli incedibili, preme dirlo, è una balla colossale. È semplice: tutti sono cedibili, poi ovviamente ci sono quelli che lo sono meno di altri.

In fondo tutto ha un prezzo, specie sul mercato. Dunque cedibili lo sono pure Lautaro Martinez e Pio Esposito: se arrivasse una proposta da 70, 80 o 90 milioni per l’argentino, o anche da 60, pensate davvero che l’Inter non la prenderebbe in seria considerazione?

Stesso discorso per il classe 2005, come si può immaginare che Marotta possano sbarrare davvero le porte a un club con in tasca un’offerta – esageriamo – da un’ottantina di milioni. Attenzione al Newcastle, che per i grandi talenti non bada a spese.

Stiamo parlando dell’Inter, ma il discorso sarebbe identico per le altre big di Serie A. E in generale, tolte un paio, anche per le top d’Europa. La Juve ha appena rinnovato il contratto a Yildiz, ma se domani arrivasse l’Arsenal o un’altra società con un assegno da 80/100 milioni, statene certi che il cancello della Continassa si aprirebbe in un nano secondo. Non c’è da scandalizzarsi, sono le logiche di un mercato che spesso vende sogni, ma pure tante fake news.