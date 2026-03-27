Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La fake news sugli incedibili: 80 milioni per Pio Esposito, cosa risponde l’Inter

Foto dell'autore

Ma anche per Lautaro Martinez e Yildiz: sono le logiche del mercato

A proposito della possibile partenza di Bastoni destinazione Barcellona, ‘La Gazzetta dello Sport’ scrive che in casa Inter solo Lautaro Martinez e Pio Esposito sono incedibili.

Ma questa degli incedibili, preme dirlo, è una balla colossale. È semplice: tutti sono cedibili, poi ovviamente ci sono quelli che lo sono meno di altri.

Pio Esposito e Marotta
La fake news degli incedibili: 80 milioni per Pio Esposito, cosa risponde l’Inter (AnsaFoto/Screen Dazn) – Calciomercato.it

In fondo tutto ha un prezzo, specie sul mercato. Dunque cedibili lo sono pure Lautaro Martinez e Pio Esposito: se arrivasse una proposta da 70, 80 o 90 milioni per l’argentino, o anche da 60, pensate davvero che l’Inter non la prenderebbe in seria considerazione?

Stesso discorso per il classe 2005, come si può immaginare che Marotta possano sbarrare davvero le porte a un club con in tasca un’offerta – esageriamo – da un’ottantina di milioni. Attenzione al Newcastle, che per i grandi talenti non bada a spese.

Stiamo parlando dell’Inter, ma il discorso sarebbe identico per le altre big di Serie A. E in generale, tolte un paio, anche per le top d’Europa. La Juve ha appena rinnovato il contratto a Yildiz, ma se domani arrivasse l’Arsenal o un’altra società con un assegno da 80/100 milioni, statene certi che il cancello della Continassa si aprirebbe in un nano secondo. Non c’è da scandalizzarsi, sono le logiche di un mercato che spesso vende sogni, ma pure tante fake news.

/7
2769

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

2 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

3 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

4 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

5 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

6 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

7 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU