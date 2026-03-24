Clamoroso Zhegrova, cambia tutto: dove giocherà l’anno prossimo

In casa Juve continua a tenere banco il futuro di Edon Zhegrova: ecco le ultimissime sull’esterno kosovaro.

Le sue qualità non si discutono, così come la sua tecnica cristallina e la capacità di saltare l’uomo e di creare superiorità numerica. Edon Lulzim Zhegrova, però, resta un punto interrogativo per via delle non perfette condizioni fisiche che gli impediscono di esprimersi sui livelli a cui ci ha abituato per anni: l’intervento chirurgico per eliminare del tutto la pubalgia recidivante appartiene ormai al passato, ma l’esterno kosovaro avverte ancora qualche fastidio quando aumentano i ritmi e i carichi di lavoro.

La Juve crede fortemente in Zhegrova e potrebbe concedergli una seconda chance l’anno prossimo. A confermarlo è l’esperto di mercato di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a ‘Calciomercato L’Originale’: “Il futuro di Zhegrova resta avvolto nel mistero. C’è da capire che tipo di soluzione tattiche si inventerà Spalletti, ma credo sia l’unico che potrebbe avere un’altra chance nella prossima stagione“.

E voi come la pensate? Fa bene la Juve a insistere con l’ex Lille o sarebbe meglio cederlo per puntare su un altro profilo in attacco?