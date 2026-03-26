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Svolta Juve, c’è l’assalto a Conceicao: dove può finire

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Terremoto improvviso in casa Juve per quel che riguarda il futuro di Conceicao: arriva una clamorosa indiscrezione di mercato. 

Lo scorso 22 luglio la Juve ha deciso di riscattarlo dal Porto a fronte di un corrispettivo di 30,4 milioni (operazione totale da oltre 40 milioni) e da quel giorno Francisco Conceicao è diventato una delle pedine più importanti dello scacchiere tattico bianconero. Grazie alla grandissima velocità e a una capacità di saltare l’uomo che crea quasi sempre superiorità numerica.

Mohamed Salah
Salah (Ansa Foto) – calciomercato.it

Tutte caratteristiche che non sono di certo passate inosservate e che ora rischiano di scatenare una vera e propria asta per l’esterno portoghese classe 2002. Conceicao vanta diversi estimatori in giro per l’Europa, ma ora occhio al Liverpool che – secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’ – avrebbe individuato proprio nel calciatore della Juventus uno dei principali candidati per raccogliere l’eredità di Salah, che in estate lascerà il Liverpool dopo nove stagioni.

A Torino credono fortemente nelle qualità e nel potenziale di Chico, ma le cose potrebbero cambiare di fronte alla disponibilità economica dei ‘Reds’ e ad una eventuale super offerta: come si concluderà alla fine questa vicenda?

 

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