Greenwood-Juve, ci siamo davvero: bomba dall’Inghilterra

Si chiama Greenwood il sogno di mercato della Juve per il prossimo anno e adesso arriva novità importantissime.

Ha messo a segno 25 gol fin qui in tutte le competizioni, conditi da 8 assist. Mason Will John Greenwood sta letteralmente trascinando l’Olympique Marsiglia e, al momento, è uno dei profili più ambiti del panorama calcistico europeo.

Il 24enne inglese con passaporto giamaicano è il grande sogno di mercato della Juve, che lo corteggia da anni e che ora sembra disposta a tutto pur di portarlo in Serie A. E dall’Inghilterra arrivano buonissime notizie per Luciano Spalletti e per tutti i tifosi bianconeri.

Secondo quanto evidenziato in queste ore dal ‘Sun’, Greenwood non avrebbe alcuna intenzione di tornare a giocare in Premier League (dove ha vestito la maglia del Manchester United dal 2018 al 2023) e avrebbe già dato il suo ok a un eventuale trasferimento alla Juve. La valutazione del calciatore è di almeno 40 milioni di euro, ma gli ottimi rapporti tra la Vecchia Signora e il Marsiglia potrebbero avere un peso decisivo per il buon esito della trattativa. A Torino si sogna in grande grazie a Greenwood: sarà lui il colpo dell’estate bianconera?