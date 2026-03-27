Il brasiliano ex Real si è rilanciato negli ultimi mesi: 2 gol nelle ultime tre gare di Premier

Nei piani di Chivu c’era è c’è tuttora il cambio di modulo. Dal 3-5-2 al 3-4-2-1, se non addirittura il passaggio a una difesa a quattro, precisamente al 4-2-3-1 in caso magari di cessione di Bastoni. Punto di partenza, l’acquisto di un mediano di grande spessore.

In cima alla lista del rumeno, obbligato a vincere lo Scudetto per tenersi stretta la panchina dell’Inter, resiste Manu Kone della Roma. Negli ultimi giorni, però, ai nerazzurri è stato accostato un nome pesante del panorama calcistico internazionale: Casemiro.

Casemiro non è ancora finito

Ha compiuto 34 anni lo scorso febbraio e la sua straordinaria carriera sembrava essere giunta al definitivo tramonto, invece in questi mesi il brasiliano è tornato su ottimi livelli: nelle ultime 3 gare di Premier ha segnato anche 2 gol.

Un plauso va al lavoro di Carrick, il quale dopo aver rimpiazzato Amorim ha rimesso l’ex Real al centro del progetto sportivo e rilanciato una squadra defunta fino a portarla in piena zona Champions.

Il tecnico inglese starebbe spingendo affinché Casemiro rimanga anche nella prossima stagione. Il contratto del classe ’92, che a gennaio scorso ha annunciato l’addio a fine stagione, scade il prossimo giugno, ma in esso è presente una opzione rinnovo di un altro anno legata al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Accordo e niente clausola, si può ingaggiarlo a zero

Stando al ‘Manchester Evening News’, tuttavia, club e giocatore hanno deciso congiuntamente di rinunciare a tale opzione. I ‘Red Devils’ non vogliono sentirsi costretti a escluderlo da una partita onde evitare di far scattare automaticamente il prolungamento del contratto.

Questo accordo avvantaggia in teoria, ma pure nella pratica i club interessati all’opportunità Casemiro a costo zero, tra questi l’Inter secondo alcune fonti inglesi e un paio di club della Major League soccer quali Los Angeles Galaxy e Inter Miami, anche se il rinnovo con lo United – senza l’utilizzo della clausola – non è da escludere del tutto visto il pressing di Carrick.