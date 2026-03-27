Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Casemiro all’Inter in estate: spunta l’accordo col Manchester United

Foto dell'autore

Il brasiliano ex Real si è rilanciato negli ultimi mesi: 2 gol nelle ultime tre gare di Premier

Nei piani di Chivu c’era è c’è tuttora il cambio di modulo. Dal 3-5-2 al 3-4-2-1, se non addirittura il passaggio a una difesa a quattro, precisamente al 4-2-3-1 in caso magari di cessione di Bastoni. Punto di partenza, l’acquisto di un mediano di grande spessore.

In cima alla lista del rumeno, obbligato a vincere lo Scudetto per tenersi stretta la panchina dell’Inter, resiste Manu Kone della Roma. Negli ultimi giorni, però, ai nerazzurri è stato accostato un nome pesante del panorama calcistico internazionale: Casemiro.

Casemiro esulta coi tifosi del Manchester United
Casemiro all’Inter in estate: spunta l’accordo col Manchester United (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Casemiro non è ancora finito

Ha compiuto 34 anni lo scorso febbraio e la sua straordinaria carriera sembrava essere giunta al definitivo tramonto, invece in questi mesi il brasiliano è tornato su ottimi livelli: nelle ultime 3 gare di Premier ha segnato anche 2 gol.

Un plauso va al lavoro di Carrick, il quale dopo aver rimpiazzato Amorim ha rimesso l’ex Real al centro del progetto sportivo e rilanciato una squadra defunta fino a portarla in piena zona Champions.

Il tecnico inglese starebbe spingendo affinché Casemiro rimanga anche nella prossima stagione. Il contratto del classe ’92, che a gennaio scorso ha annunciato l’addio a fine stagione, scade il prossimo giugno, ma in esso è presente una opzione rinnovo di un altro anno legata al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Accordo e niente clausola, si può ingaggiarlo a zero

Stando al ‘Manchester Evening News’, tuttavia, club e giocatore hanno deciso congiuntamente di rinunciare a tale opzione. I ‘Red Devils’ non vogliono sentirsi costretti a escluderlo da una partita onde evitare di far scattare automaticamente il prolungamento del contratto.

Questo accordo avvantaggia in teoria, ma pure nella pratica i club interessati all’opportunità Casemiro a costo zero, tra questi l’Inter secondo alcune fonti inglesi e un paio di club della Major League soccer quali Los Angeles Galaxy e Inter Miami, anche se il rinnovo con lo United – senza l’utilizzo della clausola – non è da escludere del tutto visto il pressing di Carrick.

/7
2769

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

2 / 7

Chi è l’allenatore con più panchine nella storia della Serie A?

3 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

5 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

6 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

7 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 11%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU