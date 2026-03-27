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Milan, nuovo tentativo per Gatti in estate: Allegri vuole il suo pupillo | CM

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Già durante lo scorso mercato invernale il Milan provò ad assicurarsi il cartellino di Federico Gatti, ricevendo, però, un secco no da parte della Juventus che non ha voluto rinforzare una diretta rivale a campionato in corso.

Federico Gatti
Il Milan vuole Gatti per la prossima stagione (Ansa Foto) – calciomercato.it

Massimiliano Allegri ha avuto a disposizione il difensore centrale durante la sua avventura sulla panchina della Juventus e sarebbe felice di poterlo allenare nuovamente, questa volta al Milan.

Federico Gatti è molto legato alla Juventus, ma con Spalletti lo spazio a disposizione è diminuito e l’intenzione del club bianconero appare quella di investire proprio in quel settore del campo per la prossima stagione. Allo stesso tempo, l’ex giocatore del Frosinone sarebbe felice di tornare a lavorare di nuovo con Allegri, valutando in maniera decisa il trasferimento al Milan.

Classe 1998, Federico Gatti ha un contratto con la Juventus fino al giugno del 2030 e la valutazione del suo cartellino si aggira intorno ai 18 milioni di euro. Il Milan, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, potrebbe mettere sul piatto un prestito con diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

I rossoneri hanno necessità di rinforzare la difesa con almeno un paio di elementi, considerato il prossimo ritorno in Europa della formazione rossonera.

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