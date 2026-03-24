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Addio definitivo alla Juve: firma in arrivo con il Manchester City

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Pessime notizie per la Juventus in vista della prossima stagione: ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore. 

La Juve osserverà quattro giorni di riposo in occasione della pausa per le Nazionali e venerdì tornerà in campo per preparare al meglio il prossimo di campionato contro il Genoa, in programma lunedì 6 aprile. Occhio, però, anche al calciomercato visto che la dirigenza di corso Galileo Ferraris è alla ricerca di rinforzi importanti in vista della prossima stagione.

Hjulmand in azione
Hjulmand (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Una delle priorità rimane un regista di qualità che, però, non sarà Morten Hjulmand, da tempo accostato proprio alla Juventus. Il 26enne danese dello Sporting Lisbona, che ha indossato la casacca del Lecce dal 2021 al 2023, si avvicina infatti a grandi passi al trasferimento in Premier League: lo riferisce in queste ore il quotidiano ‘ABola’, secondo cui il Manchester City avrebbe riallacciato i contatti con l’entourage del calciatore per acquistarlo in estate. Più defilate al momento Manchester United e Tottenham, che restano vigili e sono pronte a inserirsi in caso di fumata grigia con i Citizens.

Una cosa è certa: la Juve sarà costretta a virare su altri profili per regalare un grande regista a Luciano Spalletti per la stagione 2026/2027.

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