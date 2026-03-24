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Addio Juve, via libera di Spalletti: in estate cambiano maglia

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Epurazione in casa Juventus in vista della prossima stagione: ecco tutti i calciatori destinati a cambiare aria. 

Grandissima delusione in casa Juventus dopo il pareggio interno contro il Sassuolo nella sfida valida per la 30esima giornata di Serie A. I bianconeri hanno ora 3 punti di distacco dal quarto posto del Como e sono stati ripresi anche dalla Roma di Gasperini, che si è imposta sul Lecce.

Luciano Spalletti
Spalletti (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ora nel corso della sosta delle nazionali si proverà a recuperare in vista della volata finale, ma intanto la dirigenza di corso Galileo Ferraris studia con attenzione anche le strategie da adottare sul mercato in estate. Secondo quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbero addirittura 8 gli elementi della rosa bianconera pronti a cambiare aria: si tratta di Openda, David, Di Gregorio, Adzic, Kostic. Zhegrova, Miretti e Koopmeiners.

Una vera e propria epurazione che mira a rinforzare la squadra e a regalare a Spalletti giocatori funzionali al suo credo tattico: in estate sarà rivoluzione in casa Juve, con tantissimi giocatori che si apprestano a salutare definitivamente la Vecchia Signora.

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