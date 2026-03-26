Dalla Juve al Barcellona per 75 milioni di euro: svolta improvvisa

Mazzata pesantissima per la Juve in ottica calciomercato: arrivano pessime notizie per Spalletti in vista dell’estate.

C’è un quarto posto da conquistare e l’eventuale qualificazione alla prossima Champions League stravolgerebbe completamente le strategie future, ma intanto la Juventus è già concentrata su quello che sarà il calciomercato estivo. La rosa a disposizione di Spalletti necessita di rinforzi mirati e di qualità e la dirigenza è al lavoro per accontentare l’allenatore di Certaldo che quasi sicuramente allenerà la Juve anche l’anno prossimo.

Il grande obiettivo a Torino si chiama Victor Osimhen, attaccante classe ’98 del Galatasaray e della nazionale nigeriana, ma adesso arrivano pessime notizie per tutti i sostenitori bianconeri. Secondo quanto riferito da “Elnacional.cat”, il Barcellona avrebbe infatti individuato proprio nell’ex Napoli il rinforzo ideale per l’attacco e sarebbe pronto a intavolare una vera e propria trattativa con il club turco a fine stagione.

Il Galatasaray chiede la bellezza di 75 milioni di euro per liberare Osimhen, mentre il Barça avrebbe intenzione di provare a inserire una contropartita tecnica per abbassare le cifre. E la Juventus adesso teme di veder sfumare il suo sogno di mercato…