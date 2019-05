TORINO NIANG RENNES / Ad inizio stagione un suo riscatto appariva lontano e un suo ritorno (forse temporaneo) in Italia sempre più probabile. Ora la situazione si è completamente capovolta. M'Baye Niang sembra aver trovato la giusta dimensione al Rennes e si è rivelato un elemento importante per il club bretone.

E il franco-senegalese, il cui cartellino è di proprietà del, ha le idee chiare per quanto riguarda il proprio futuro. Per tutte le news di mercato CLICCA QUI

"Abbiamo iniziato a parlare di una mia possibile permanenza e io e la dirigenza ci incontreremo per parlarne ancora e prendere quella che sarà la decisione migliore per tutti. Mi piacerebbe restare e credo che anche il club voglia che io rimanga" ha dichiarato in zona mista il giocatore al termine della partita di ieri con il Lilla. Il riscatto di Niang è fissato sulla base di 15 milioni di euro.

