CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER DYBALA / Sospiro di sollievo per i tifosi della Juventus: Paulo Dybala, numero 10 bianconero, ai microfoni di 'Sky Sport' al margine di un evento Adidas, ha confermato di voler continuare a giocare a Torino anche in vista della prossima stagione, allontanando così le voci di mercato che lo vedrebbero partire nella prossima estate. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Un chiaro messaggio all'Inter e a Marotta, desideroso di regalare la stella argentina ad Antonio Conte.

Ecco le parole di Dybala: ''Io ho molto rispetto per questa maglia e per questi tifosi e parlerò soltanto della Juventus e non parlerò di altre squadre perché mi sembra una mancanza di rispetto. Mio fratello ha parlato per sé. La società sa quello che voglio fare ovvero continuare con questa maglia anche la prossima stagione. Poi ovviamente, tutti lo sanno non dipende da me, la Juve deve fare le sue scelte e fare la squadra anche con l’allenatore che arriverà. Però lo sanno che io voglio essere qua. Resoconto della stagione? Non è stata come le altre però ci sono tanti obiettivi che abbiamo raggiunto a livello di gruppo''.

Il prossimo allenatore della Juventus e l'Albiceleste: ''La società ancora non lo sa, speriamo sia uno forte per vincere tutto. Abbiamo ringraziato e salutato Max Allegri, gli siamo tutti molto grati per quello che ha fatto. Copa America? Tutto il gruppo ha tanta voglia di vincere, in Argentina si vive con grande entusiasmo e speriamo di poter portare la Copa America nel nostro paese".

