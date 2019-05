CALCIOMERCATO INTER CONTE MAROTTA / Manca poco alla nuova rivoluzione in casa Inter. Il match di domenica sera contro l'Empoli dovrebbe essere l'ultimo di Luciano Spalletti sulla panchina nerazzurra. Il tecnico avrà il compito di conquistare un piazzamento in zona Champions League prima di lasciare l'eredità ad Antonio Conte, il prescelto di Marotta per tentare l'assalto ai prossimi scudetti: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

I contatti tra il dirigente nerazzurro e l'ex c.t.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

sono frequenti e, riporta 'Tuttosport', l’assenza di ieri alla Pinetina potrebbe essere motivata proprio da un incontro torinese con l’allenatore in pectore. L'esigenza disembra riguardare soprattutto l'attacco, dove per il doponon mancano i nomi suggestivi: al tecnico piacedella, ma non è da escludere un tentativo perdeldell'. Per le corsie esterne, invece, si tenterà il sorpasso allaper, altro profilo gradito da Conte. La nuova Inter, nonostante le incertezze sul piazzamento europeo, continua a prendere forma.