CALCIOMERCATO JUVENTUS ORSOLINI BOLOGNA / Ben 10 gol e 6 assist tra Serie A e Coppa Italia per Riccardo Orsolini, autore di una stagione in crescendo a Bologna condita da uno splendido rush finale. Il talento classe 1997 sembra definitivamente esploso e la Juventus non lo ha perso d'occhio. Ceduto ai rossoblù in prestito oneroso, l'ex Ascoli può essere riscattato dagli emiliani per 14 milioni.

Stando a quanto rivelato da 'Gazzetta.it' la Juventus potrebbe a sua volta esercitare un controriscatto aggiungendo ulteriori sei milioni. Una mossa che i bianconeri sembrano decisi a fare per riportare poi a Torino Orsolini prima di deciderne il definitivo futuro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

La Juventus a quel punto potrà decidere di trattenerlo ed inserirlo nelle rotazioni offensive, oppure più probabilmente opterà per una cessione con prezzo del cartellino lievitato fino a 25/30 milioni di euro. Diversi club di Serie A monotorano la situazione, tra cui il Milan che però dovrà aspettare l'esito della stagione.

