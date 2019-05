PSG DE GEA BUFFON / Continua tenere banco il futuro di David de Gea al Manchester United. Si complica il rinnovo del 28enne portiere spagnolo, che come afferma il 'Sun' avrebbe rifiutato una nuova offerta dei 'Red Devils' per il prolungamento del contratto in scadenza nell'estate 2020.

Senza rinnovo l'ex Atletico Madrid potrebbe finire sul mercato e sulle sue tracce ci sarebbe in particolare il, dove rimane in bilico la posizione di Gianluigi. Il club campione di Francia sarebbe disposto ad accontentare le richieste di de Gea offrendogli un faraonico contratto da 20 milioni di euro a stagione.