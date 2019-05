CALCIOMERCATO NAPOLI THEO HERNANDEZ / Una delle priorità per il calciomercato del Napoli di quest’estate sarà l’acquisto di due terzini, che rinforzino quelle corsie esterne sulle quali punta tanto il gioco di Ancelotti. Per quella sinistra, nella lista di obiettivi figura il nome di Theo Hernandez, in uscita dal Real Madrid. Il club blanco considera il francese, dopo una stagione altalenante alla Real Sociedad, fuori dai suoi piani tecnici, ed accetterebbe un’offerta tra 25 e 30 milioni per lasciarlo partire, anche senza diritto di recompra.

Carlo Ancelotti, come raccolto da Calciomercato.it, ha già parlato personalmente col calciatore, del quale ha una grande stima dovuta anche all’età (è un classe ‘97) che gli consente di crescere ancora tanto. Theo è ancora a San Sebastian, ma da domani avranno inizio le sue vacanze: il suo agente è in attesa di una nuova chiamata dei partenopei per imbastire il tentativo di trattativa coi blancos, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Sarà decisiva la volontà del ragazzo, che ha offerte anche in Bundesliga e potrebbe preferire l’approdo in Germania per non allontanarsi dal fratello Lucas, da giugno al Bayern Monaco. Ma il richiamo di Ancelotti, come accaduto per Fabian, potrebbe fare la differenza.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui