INTER CONTE CHELSEA / In attesa di conoscere quale sarà il suo futuro in panchina, con l'Interche sembra la destinazione ad oggi più probabile, Antonio Conte avrebbe vinto la battaglia legale con il Chelsea.

Stando al 'Times', il patron del 'Blues'dovrà risarcire il tecnico leccese versandogli la penale di quasi 10 milioni di euro dopo essere stato condannato per il licenziamento dell'ex Ct dell'Italia, esonerato ad un anno dalla scadenza del contratto con il Chelsea. Il dossier era stato presentato lo scorso marzo, con il patron dei londinesi che non intendeva versare a Conte l'ingaggio degli ultimi dodici mesi per presunte violazioni in riferimento ad alcuni regolamenti interni alla società. Il Trubunale Arbitrale ha dato così ragione al tecnico e avrebbe comunicato già la decisione alle parti interessate.