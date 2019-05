SuperEnalotto, Jackpot record: cosa fare con 155,5 milioni di euro

SUPERENALOTTO JACKPOT RECORD / Nuova estrazione settimanale del SuperEnalotto, dove il 6 manca dal 23 giugno 2018. Oggi 18 maggio 2019 in palio un Jackpot da ben 155,5 milioni. E' il terzo montepremi più alto in assoluto nella storia del popolare concorso Sisal. Non solo: si tratta del terzo montepremi più alto al mondo. Lo precedono il Mega Millions che mette in palio l’equivalente di circa 244 milioni di euro e il Powerball che vale 215 milioni di dollari, pari a 192 milioni di euro. Una cifra inoltre di gran lunga superiore a quella delle altre lotterie europee, ovvero i 90 milioni dell’Eurojackpot e i 25 dell’Euromillions. Ecco che cosa fare con la cifra record in caso di vittoria.

Jackpot SuperEnalotto, cosa fare con 155,5 milioni

Per prima cosa, con 155,5 milioni di euro in tasca si potrebbe smettere di lavorare per sempre.

Qualcuno potrebbe scegliere di partire verso un'isola lontana, ai tropici, ma anche di fare del bene agli altri con la beneficenza, oppure alla propria famiglia e ai propri figli con l'acquisto di una casa e altri beni durevoli. Non mancherebbe la possibilità di togliersi più di qualche sfizio.

Estrazioni del SuperEnalotto, i numeri di martedì 21 maggio

Combinazione vincente: 20 38 76 82 84 87

Numero Jolly: 75

NumeroSuperstar: 66

Estrazioni del Lotto di sabato 21 maggio

Bari 41 2 80 51 56

Cagliari 69 23 49 40 33

Firenze 19 12 70 62 33

Genova 19 48 28 14 41

Milano 43 11 27 63 81

Napoli 68 44 53 72 43

Palermo 55 19 43 67 78

Roma 84 57 82 17 68

Torino 54 4 50 20 71

Venezia 58 4 54 85 80

Nazionale 45 69 84 66 49



Estrazioni 10 e Lotto del 21 maggio 2019

Numeri vincenti: 2 4 11 12 19 23 41 43 44 48 49 54 55 57 58 68 69 70 80 84



Numero Oro: 41

Doppio Oro: 41 2

