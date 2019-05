CALCIOMERCATO GASPERINI ATALANTA ROMA / Mancano gli ultimi novanta minuti del campionato con le battaglie per l'Europa e la salvezza che ancora devono emanare i suoi verdetti. Uno dei protagonisti del finale di stagione è Gian Piero Gasperini, ago della bilancia del tourbillon di panchine che coinvolge tante squadre italiane. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l'allenatore dell'Atalanta ha già un accordo di massima con la Roma, a prescindere dal raggiungimento della qualificazione in Champions League nell'ultima gara contro il Sassuolo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Gasperini è stato contattato anche dal Milan che, però, attende l'evolversi delle vicende che vedono protagonista Maurizioal, ma ha raggiunto l'intesa con il club giallorosso che dovrà convincere l'Atalanta a liberare il condottiero della sua splendida stagione. Nelle scorse settimane anche ilha sondato il terreno per Gasperini, l'obiettivo del direttore sportivoè stato cautelarsi in caso di affondo dellaper, legato al Napoli anche da salate penali nel suo contratto fino al 2021. Il tecnico di Grugliasco (sotto contratto fino al 2021, con opzione per un'ulteriore stagione, col club di, ndr) sembra, però, ormai avviato verso la Capitale, Atalanta permettendo.