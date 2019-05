JUVENTUS-ATALANTA 1-1 DIJMSITI - L'Atalanta, vincendo nell'ultimo turno contro il Sassuolo, approderà alla fase a gironi di Champions League.

Il pareggio per 1-1 ottenuto contro lanon soddisfa, però,: "Speravo in una vittoria, se devo dire la verità - le sue parole a 'Sky' - Nel secondo tempo non abbiamo iniziato bene, ci siamo abbassati troppo. Volevamo vincere, nel primo tempo abbiamo fatto bene. Adesso dobbiamo recuperare bene per la partita contro il Sassuolo, sarà una partita molto difficile, hanno fatto vedere il loro valore contro la".