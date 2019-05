CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT MARQUINHOS / Le prestazioni fornite nel doppio scontro di Champions League con il suo Ajax, non hanno fatto altro che aumentare l'interesse della Juventus per Matthijs de Ligt: il difensore olandese classe 1999, autore di una stagione incredibile, è destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati della prossima finestra estiva di mercato. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', l'olandese è un promesso sposo del Barcellona ma negli ultimi giorni la trattativa pare essersi bloccata a causa delle alte richieste di Mino Raiola.

così è pronto a rifarsi sotto, così come ile il. Così la Juventus potrebbe virare la propria attenzione proprio su Parigi e Monaco di Baviera: il primo nome è quello di, vecchia conoscenza del calcio italiano per il suo passato con lamentre il secondo risponde al nome di Jerome. La dirigenza bianconera tiene vivi i contatti con l'entourage del difensore brasiliano del Psg che al momento lo valuta tra i 70 e 80 milioni di euro: più abbordabile il tedesco, valutato dal Bayern Monaco intorno ai 20 milioni di euro. Sempre vive le piste che portano arimane il sogno.