Juventus, assist Raiola: Nedved la 'carta' per de Ligt

JUVENTUS DE LIGT NEDVED / A prescindere da chi sarà il nuovo allenatore, la Juventus sembra ormai aver individuato i due principali obiettivi per il prossimo calciomercato con i quali dare il via ad una rifondazione ringiovanendo la rosa. Federico Chiesa e Matthijs deLigt: sono questi i nomi su cui si sta concentrando il pressing dei dirigenti. Sul talento della Fiorentina ci sarebbe il sigillo del Ds Fabio Paratici che, scrive 'La Gazzetta Sportiva', va pazzo per lui e lo reputa una priorità.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Allo stesso modo, in difesa il capitano dell'è l'elemento ritenuto perfetto per raccogliere l'eredità di Giorgio Chiellini. Anche qui, la concorrenza è folta ed agguerrita, ma i bianconeri possono sfruttare un asso nella manica. Pavel, grazie agli ottimi rapporti con il suo ex agente Minoche cura gli interessi dell'olandese, continua a tener viva l'ipotesi nonostante il fortissimo pressing delche, a causa delle richieste economiche proprio dello stesso Raiola, non ha ancora chiuso l'accordo. Dopo aver 'facilitato' l'operazione Pogba, i bianconeri si augurano di poter replicare con Nedved l'affarone.