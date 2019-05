ROMA GASPERINI PERCASSI / Gian Piero Gasperini resta il primo grande obiettivo della Roma per la propria panchina. Il tecnico dell'Atalanta, sotto contratto fino al 2021 con i bergamaschi, piace molto al club capitolino, che punta forte su di lui viste anche le difficoltà ad arrivare a Sarri.

Da questo punto di vista eventuali novità potrebbero emergere dopo il 27 maggio, data che sancisce la fine del campionato. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

All'allenatore piemontese, l'idea di sedersi sulla panchina giallorossa, piace molto, come rivela 'La Gazzetta dello Sport'. L'Atalanta però fa muro e oltre a questo ostacolo ce n'è un altro che riguarda il Milan, anche lui interessatosi a Gasperini, che arrivato a 61 anni vorrebbe giocarsi una delle ultime grandi chance della carriera. Percassi ha sottolineato che non lo lascerà partire con facilità. Servirà una buonuscita oppure un'altra via. E questa potrebbe essere rappresentata da Pierluigi Gollini. Il portiere è stato sondato dalla Roma e pare che abbia già preso informazioni sulla città.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui