Juventus, colpo De Ligt 'grazie' a Griezmann

JUVENTUS DE LIGT BARCELLONA GRIEZMANN / La Juventus in estate sarà chiamata ad intervenire sul mercato per svecchiare un reparto, che nell'ultimo periodo non sta dando le garanzie date in passato. Paratici e Agnelli sono ormai da tempo alla ricerca di un nuovo centrale difensivo forte, dal futuro assicurato, da poter affiancare ai non più giovanissimi Bonucci e Chiellini. I due calciatori hanno superato i 30 anni da un po' e Rugani non ha compiuto quel salto di qualità richiesto e proprio per questo in casa Juventus si continua a sognare il colpo De Ligt. L'olandese, nonostante i soli 19 anni, ha mostrato al mondo nel corso dell'ultima Champions League tutta la sua classe.

Non è un caso che le grandi squadre hanno messo gli occhi su di lui.

Sul giocatore c'è da tempo il, la più grande insidia per la Juventus. Ma la trattativa de Ligt-Barca ha subito una frenata nelle ultime ore . Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . La conferma arriva anche dalle ultime news, riportate da 'La Gazzetta dello Spot': "Difficile - si legge sul giornale - che il Barcellona, in regime di fair play finanziario, abbia la forza per prendere nella stessa estate De Jong, Griezmann e de Ligt". Proprio l'acquisto del francese, dunque, 'aiuterebbe' la Juve nel mettere a segno il grande colpo.