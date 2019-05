INTER PSV BERWIJN / No all'Ajax: per Bergwijn il futuro potrà anche essere lontano dal Psv Eindhoven ma mai con la maglia dei 'Lancieri'.

E' chiaro il messaggio che arriva al club di Amsterdam da parte della società proprietaria del cartellino dell'esterno, corteggiato anche dall'Inter: "Siamo stati campioni tre volte negli ultimi cinque anni: se lasciamo che i nostri giocatori vadano all'Ajax, sarebbe un messaggio sbagliato. Non faremo un trasferimento in Olanda: spero che l'Ajax abbia altri attaccanti nella loro lista altrimenti per loro sarà un problema". Il 21enne attaccante olandese negli scorsi mesi è stato accostato anche alche aveva pensato a lui per il mercato di gennaio: autore di 15 gol in stagione, il talento del Psv resta un nome sul taccuino delle due milanesi.

