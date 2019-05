CALCIOMERCATO BOLOGNA JUVENTUS ORSOLINI / Riccardo Orsolini sta crescendo partita dopo partita in quel di Bologna sotto l'ala protrettrice di Sinisa Mihajlovic con il quale sta facendo davvero molto bene. Il punto interrogativo sul futuro dell'esterno italiano rimane ancora vivo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Intanto Donato Di Campli, agente dello stesso Orsolini, ha parlato al 'Resto del Carlino' del futuro del suo assistito in modo piuttosto netto: "Riccardo vuole rimanere a Bologna. Lo desidera altresì la sua famiglia. Nessuno dimentica come la crew rossoblù abbia dato al ragazzo una chance in un momento di difficoltà come quello trascorso a Bergamo con l’Atalanta. Juventus? Se ne parlerà a salvezza aritmetica". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI