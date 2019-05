Barcellona, futuro Lacazette: conferme dalla Spagna

CALCIOMERCATO BARCELLONA LACAZETTE GRIEZMANN / Conferme dalla Francia: il Barcellona sta pensando a Lacazette per rafforzare l'attacco.

Il club spagnolo - come riporta 'Le10Sport' - ha avviato i primi contatti con l'entourage del centravanti francese per capire le possibilità di un trasferimento. Al momento, però, il giocatore in casa blaugrana rappresenta solo un'alternativa: il vero obiettivo è. Se dovesse fallire l'assalto al calciatore dell'Atletico Madrid, Lacazette balzerebbe in pole.