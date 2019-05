CALCIOMERCATO SAMPDORIA EMPOLI GIAMPAOLO / Deluso per la sconfitta della sua Sampdoria contro l'Empoli, Marco Giampaolo ha fatto il punto sul suo futuro: "Segnali dai calciatori? Le valutazioni si devono fare alla fine. La squadra non ha fatto un cattivo campionato. Oggi ci siamo dati una dimensione diversa e prescidiamo un altro ruolo in Serie A. Parlo di ambizione dei calciatori, che sono stati sempre professionisti esemplari.

Finire il campionato in un certo modo è sempre positivo: dai lustro al tuo club e a te stesso - le sue parole a 'Sky Sport' - Futuro? Ho parlato anche con la società, ci incontreremo fra una decina di giorni per discutere con serenità. Siamo maturi per capire cosa fare, quali decisioni prendere e come farlo. Ho un ottimo rapporto con la società. Reazione alle mie parole? I rapporti sono normali come prima. Io pongo delle questioni in atto con serenità. Ci conosciamo da tre anni. Quando puoi migliorare il tuo lavoro devi farlo".

LA GARA - "Perdere non fa mai bene. Bisogna crearsi sempre nuovi stimoli e alzare l'asticella, altrimenti l'ordinario ci appiattisce. La partita oggi è stata piuttosto equlibrata, la differenza l'ha fatta forse la maggiore risorsa nervosa dell'Empoli".

