TORINO SASSUOLO BELOTTI ROVESCIATA/ Andrea Belotti, autore di una super doppietta, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Torino-Sassuolo, trattando soprattutto l'argomento della rovesciata: "Ho rischiato di farlo pure la terza nel primo tempo. Era importante oggi vincere e sono contento di aver fatto due gol soprattutto perchè prima ho sbagliato un rigore. I miei compagni mi hanno detto che avrei fatto doppietta. Meglio questo o quello dell'anno scorso? Devo rivederlo bene.

Alla prima rovesciatami ha guardato e si è messo a ridere, sono molto istintivo". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Belotti ha poi aggiunto: "Sono contento di essere paragonato a giocatori come Graziani e Pulici, ma non voglio fermarmi e cerco sempre di migliorarmi. Zaza? Felice per lui, è un ragazzo d'oro, un grandissimo lavoratore. Per la Champions dobbiamo volare bassi e fare 6 punti nelle ultime due giornate".

