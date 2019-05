ROMA CASTAGNE GASPERINI / Timothy Castagne è finito da tempo nel mirino della Roma. L'esterno belga, in grado di giocare sia a destra che a sinistra, piace molto alla società giallorossa che starebbe pensando a lui per l'estate. Sarebbe lui il primo nome per rafforzare in particolare le fasce laterali, con i capitolini che hanno già avuto contatti con l'entourage del giocatore.

Considerando poi il fatto che in pole position per la panchina della Roma c'è Giampiero Gasperini, la dirigenza giallorossa, nel caso in cui dovesse sedersi in panchina il tecnico piemontese, a maggior ragione andrebbe a bussare alle porte dell'Atalanta. L'esterno vallone tornerebbe utilissimo all'allenatore e sarebbe probabilmente la sua prima richiesta di mercato una volta arrivato in giallorosso. Lo riporta il 'Corriere dello Sport'.

