Roma, futuro Gasperini: l'annuncio del mister!

CALCIOMERCATO JUVE MILAN ROMA GASPERINI ATALANTA / Juventus, Milan e soprattutto Roma hanno messo gli occhi su Gasperini.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il tecnico che tanto bene sta facendo con l', tanto da essere ad un passo dalla qualificazione in, ha parlato così del suo futuro nel post gara contro il Genoa: "In questo momento stiamo vivendo qualcosa di fantastico, non capisco questi discorsi - riporta 'Sportmediaset' - Con il presidente ho un grande rapporto, lui conosce le mie idee. Non so che futuro avrà l'Atalanta ma oggi come oggi non ci interessa"