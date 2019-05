Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO ATALANTA PASALIC / Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de 'Il Giorno', la dirigenza dellè al lavoro per cercare di riscattare dalMario: il centrocampista croato, pur non essendo sempre un titolare, è una pedina fondamentale dello schiacchiere tattico die ha realizzato gol pesanti in campionato, come quello decisivo al San Paolo contro il, che stanno facendo volare la Dea in classifica. Va ricordato che Pasalic è arrivato in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul