Intrigo Lookman, cessione last minute clamorosa: scelta la nuova squadra

Il nigeriano sta per rientrare in Italia e potrebbe cambiare maglia in extremis in caso di offerta importante

Il mercato degli attaccanti ha monopolizzato questa prima parte di sessione invernale in Italia. Di telenovele ce ne sono già state almeno un paio e hanno visto protagonista soprattutto la Roma. La prima, tuttora in corso, è stata quella legata a Joshua Zirkzee, che come detto non è ancora una pista tramontata anche se tutt’altro che semplice. Nel caso in cui dovessero uscire uno o due giocatori in attacco oltre a Baldanzi i giallorossi potrebbero affondare nuovamente il colpo sperando nell’ok di Carrick e del Manchester United.

Ad esempio Ferguson piace al Napoli e a – come vi abbiamo raccontato – al Como e potrebbe ancora essere rispedito al Brighton se la Roma avesse la certezza di arrivare a Zirkzee. E poi Bailey che come scritto piace invece alla Fiorentina. L’altra soap opera in salsa spagnola è ovviamente Raspadori, che dopo una lunga attesa ha detto sì all’Atalanta. Palladino che può contare su un reparto offensivo davvero importante. Che non è detto non possa subire però qualche cambiamento. Anche in uscita, vedi Lookman. Il futuro del nigeriano è in bilico ormai da un anno e mezzo e ha un contratto che scade nel 2027.

L’Inter è stata molto vicina, prima ancora c’era stato l’Arsenal con qualche sondaggio del PSG. A breve tornerà dalla Coppa d’Africa, ma in caso di un’offerta importante l’Atalanta potrebbe cederlo viste le scarse possibilità di rinnovo e il valore che inevitabilmente calerà. Per cui si può escludere una cessione last minute per Lookman, con il Napoli indiziata principale. A Conte serve un attaccante e se dovesse riuscire a dare via Lucca e/o Lang, il nigeriano verosimilmente sarebbe un obiettivo concretissimo. Senza dimenticare la Juve che già ci aveva pensato (e non solo) e può valutare di anticipare il colpo. Ma gli azzurri, al netto di nuovi assalti dalla Turchia o dalla Premier.