Ma quale Napoli, Ferguson in un’altra big di Serie A: le ultime | CM.IT

Evan Ferguson finisce ancora una volta sotto i riflettori: c’è una nuova clamorosa voce di mercato sull’attaccante della Roma.

Nell’ultimo mese e mezzo ha messo a segno cinque gol tra campionato ed Europa League, ma la permanenza di Evan Ferguson alla Roma appare tutt’altro che scontata. L’attaccante irlandese, che è attualmente fermo ai box a causa di uno schiacciamento del nervo sciatico, vorrebbe rimanere nella Capitale almeno fino al termine della stagione: i rapporti con Gian Piero Gasperini, però, non sono ottimali e dunque il futuro del calciatore di proprietà del Brighton resta avvolto nel mistero.

Nella Capitale si valuta anche la possibilità di interrompere anticipatamente il prestito con il club di Premier League per prendere un nuovo attaccante: i nomi che circolano sono sempre gli stessi, ovvero Raspadori e Zirkzee, ma torniamo a Ferguson.

Ferguson nel mirino di una big italiana: trema il Napoli

Il 21enne di Bettystown vanta tantissimi estimatori in Italia e adesso, dopo il sondaggio effettuato dal Napoli, c’è da registrare l’inserimento del Como: secondo alcune informazioni in nostro possesso, il tecnico Fabregas avrebbe chiesto alla sua dirigenza uno sforzo economico per portarlo immediatamente in Lombardia. Molto dipenderà dalle strategie della Roma che deve scegliere se confermarlo o meno, ma una cosa è certa: alla corsa per Ferguson si è iscritto anche il Como.