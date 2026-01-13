Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Ma quale Napoli, Ferguson in un’altra big di Serie A: le ultime | CM.IT

Foto dell'autore
e

Evan Ferguson finisce ancora una volta sotto i riflettori: c’è una nuova clamorosa voce di mercato sull’attaccante della Roma.

Nell’ultimo mese e mezzo ha messo a segno cinque gol tra campionato ed Europa League, ma la permanenza di Evan Ferguson alla Roma appare tutt’altro che scontata. L’attaccante irlandese, che è attualmente fermo ai box a causa di uno schiacciamento del nervo sciatico, vorrebbe rimanere nella Capitale almeno fino al termine della stagione: i rapporti con Gian Piero Gasperini, però, non sono ottimali e dunque il futuro del calciatore di proprietà del Brighton resta avvolto nel mistero.

Ferguson con Soule dopo un gol con la Roma
Ferguson (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Nella Capitale si valuta anche la possibilità di interrompere anticipatamente il prestito con il club di Premier League per prendere un nuovo attaccante: i nomi che circolano sono sempre gli stessi, ovvero Raspadori e Zirkzee, ma torniamo a Ferguson.

Ferguson nel mirino di una big italiana: trema il Napoli

Il 21enne di Bettystown vanta tantissimi estimatori in Italia e adesso, dopo il sondaggio effettuato dal Napoli, c’è da registrare l’inserimento del Como: secondo alcune informazioni in nostro possesso, il tecnico Fabregas avrebbe chiesto alla sua dirigenza uno sforzo economico per portarlo immediatamente in Lombardia. Molto dipenderà dalle strategie della Roma che deve scegliere se confermarlo o meno, ma una cosa è certa: alla corsa per Ferguson si è iscritto anche il Como.

 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie