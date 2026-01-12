Napoli-Roma, affare super a gennaio: c’è un grande nome in ballo | CM.IT

Napoli e Roma potrebbero rendersi protagoniste di un clamoroso affare di mercato: ecco tutti i dettagli.

In queste ore è rimbalzata la voce di un forte interesse dalla Major League Soccer per Romelu Lukaku e l’eventuale trasferimento del centravanti belga negli Usa rischia di dare vita a un vero e proprio effetto domino in Serie A. Il Napoli dovrà decidere se privarsi o meno del 32enne originario di Anversa, pupillo di Antonio Conte, e da questa scelta dipenderanno ovviamente le strategie future da adottare in sede di calciomercato.

Il Napoli conta al momento 3 attaccanti di ruolo, ovvero Hojlund, Lucca e appunto Lukaku, e con i tanti impegni in programma da qui al termine della stagione è necessario che la coperta davanti non sia corta. Proprio in virtù di questo, la cessione di Lukaku obbligherebbe poi i dirigenti azzurri a intervenire nuovamente sul mercato per regalare a Conte un nuovo profilo nel reparto offensivo: l’identikit – stando alle informazioni in nostro possesso – sarebbe quello di Evan Ferguson della Roma.

Gasperini è deluso dal rendimento del 21enne irlandese e non si opporrebbe a un’interruzione anticipata del prestito con il Brighton: il Napoli resta vigile ed è pronto ad affondare il colpo in caso di addio a Lukaku. Quale sarà il futuro di Big Rom? Rimarrà sotto il Vesuvio almeno fino a giugno o volerà negli Stati Uniti e verrà sostituito da Ferguson? Lo sapremo molto presto…