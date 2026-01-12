Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Lukaku ha le valigie pronte, c’è l’offerta: terremoto Napoli | CM.IT

Foto dell'autore
e

Nuovo ribaltone in casa Napoli il giorno dopo il pareggio nel big match contro l’Inter: ecco cosa sta succedendo in queste ore. 

Un super Napoli pareggia sul campo dell’Inter nel big match della prima giornata di ritorno di Serie A e tiene apertissimo il discorso scudetto. La squadra di Chivu scappa via per ben due volte grazie a Dimarco e Calhanoglu (rigore), ma un sontuoso Scott McTominay realizza una doppietta da sogno e chiude la gara sul 2-2 finale. L’Inter, dunque, resta prima con 43 punti, con Milan e Napoli che inseguono rispettivamente a quota 40 e 39.

Conte e Lukaku a colloquio in allenamento
Conte e Lukaku (LaPresse) – calciomercato.it

Napoli, però, protagonista anche sul mercato e l’ultima indiscrezione sul futuro degli azzurri è a dir poco clamorosa e rischia di stravolgere tutto in casa azzurra.

Lukaku può salutare: prima offerta al Napoli

La bomba riguarda Romelu Lukaku, ormai prossimo al rientro dopo il pesantissimo infortunio accusato nel corso di un’amichevole estiva contro l’Olympiacos. Il centravanti belga – secondo quanto raccolto in queste ore dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – potrebbe fare le valigie in questa sessione invernale di gennaio: c’è da registrare, infatti, un’offerta proveniente dagli Stati Uniti.

Resta da capire quale sarà la volontà del tecnico Conte, che stravede per Lukaku: l’esplosione di Højlund, protagonista anche ieri sera di una prova eccellente contro l’Inter, potrebbe però convincere la dirigenza azzurra a cedere alle lusinghe provenienti dall’America anche perché il contratto dell’ex Inter e Roma scadrà il prossimo anno (2027). Seguiremo con grande attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati nei prossimi giorni.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie