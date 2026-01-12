Lukaku ha le valigie pronte, c’è l’offerta: terremoto Napoli | CM.IT

Nuovo ribaltone in casa Napoli il giorno dopo il pareggio nel big match contro l’Inter: ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Un super Napoli pareggia sul campo dell’Inter nel big match della prima giornata di ritorno di Serie A e tiene apertissimo il discorso scudetto. La squadra di Chivu scappa via per ben due volte grazie a Dimarco e Calhanoglu (rigore), ma un sontuoso Scott McTominay realizza una doppietta da sogno e chiude la gara sul 2-2 finale. L’Inter, dunque, resta prima con 43 punti, con Milan e Napoli che inseguono rispettivamente a quota 40 e 39.

Napoli, però, protagonista anche sul mercato e l’ultima indiscrezione sul futuro degli azzurri è a dir poco clamorosa e rischia di stravolgere tutto in casa azzurra.

Lukaku può salutare: prima offerta al Napoli

La bomba riguarda Romelu Lukaku, ormai prossimo al rientro dopo il pesantissimo infortunio accusato nel corso di un’amichevole estiva contro l’Olympiacos. Il centravanti belga – secondo quanto raccolto in queste ore dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – potrebbe fare le valigie in questa sessione invernale di gennaio: c’è da registrare, infatti, un’offerta proveniente dagli Stati Uniti.

Resta da capire quale sarà la volontà del tecnico Conte, che stravede per Lukaku: l’esplosione di Højlund, protagonista anche ieri sera di una prova eccellente contro l’Inter, potrebbe però convincere la dirigenza azzurra a cedere alle lusinghe provenienti dall’America anche perché il contratto dell’ex Inter e Roma scadrà il prossimo anno (2027). Seguiremo con grande attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati nei prossimi giorni.