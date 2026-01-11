PAGELLE E TABELLINO INTER-NAPOLI 2-2: Akanji perde il duello con Hojlund, Mkhitaryan dà ordine. McTominay ha il killer instinct

Voti, top e flop del big match valevole per la ventesima giornata di Serie A
Finisce 2-2 il big match del Meazza tra Inter-Napoli. I nerazzurri di Chivu si fanno rimontare due volte dalla squadra di Conte (espulso dopo il rigore concesso ai padroni di casa). Resta così invariato il distacco in testa: Lautaro e compagni sempre a +3 sul Milan e a +4 sui partenopei.
Le Pagelle di Inter-Napoli
INTER
Sommer 6,5
Bisseck 5
FLOP Akanji 5 – Gara complicata sul piano fisico contro Hojlund. In ritardo sia sul primo che sul secondo gol, con la compartecipazione di Bisseck, di McTominay.
Bastoni 6
Luis Henrique 6
Barella 6,5
Calhanoglu 7 – Dall’88’ Sucic s.v.
Zielinski 6,5 – TOP Dal 61′ Mkhitaryan 7 – Dà ordine e geometrie in un momento di grande sbandamento. Sfortunato alla fine con la palla calciata che va a stamparsi sul palo.
Dimarco 7 – Dall’88’ Carlos Augusto s.v.
Thuram 5,5 – Dall’83’ Pio Esposito s.v.
Lautaro 5,5 – Dall’88’ Bonny s.v.
All.Chivu 6,5
NAPOLI
Milinkovic-Savic 6
Beukema 5,5 – Dal 78′ Noa Lang 6,5
FLOP Rrahmani 5,5 – Con quel pestone su Mkhitaryan rovina la partita dei suoi. Ingenuità (e sfortuna) non da lui.
Juan Jesus 6,5
Di Lorenzo 5,5
Lobotka 6,5
TOP McTominay 7,5 – Riscatta l’errore nell’azione del gol dell’Inter con una doppietta pesante. Due reti da centravanti di razza.
Spinazzola 6
Politano 6 – Dal 93′ Mazzocchi s.v.
Hojlund 7,5
Elmas 6,5
All.Conte 6,5
Arbitro Doveri 5,5
TABELLINO INTER-NAPOLI 2-2
Marcatori: 9′ Dimarco, 26′ McTominay, 73′ rig.Calhanoglu, 83′ McTominay
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (88′ Sucic), Zielinski (61′ Mkhitaryan), Dimarco (88′ Carlos Augusto); Thuram (83′ Pio Esposito), Lautaro (88′ Bonny). All.: Chivu
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema (78′ Noa Lang), Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano (93′ Mazzocchi), Hojlund, Elmas. All.: Conte
ARBITRO: Doveri di Roma 1
AMMONITI: Juan Jesus
ESPULSI: Conte