PAGELLE E TABELLINO INTER-NAPOLI 2-2: Akanji perde il duello con Hojlund, Mkhitaryan dà ordine. McTominay ha il killer instinct

Voti, top e flop del big match valevole per la ventesima giornata di Serie A

Finisce 2-2 il big match del Meazza tra Inter-Napoli. I nerazzurri di Chivu si fanno rimontare due volte dalla squadra di Conte (espulso dopo il rigore concesso ai padroni di casa). Resta così invariato il distacco in testa: Lautaro e compagni sempre a +3 sul Milan e a +4 sui partenopei.

Le Pagelle di Inter-Napoli

INTER

Sommer 6,5

Bisseck 5

FLOP Akanji 5 – Gara complicata sul piano fisico contro Hojlund. In ritardo sia sul primo che sul secondo gol, con la compartecipazione di Bisseck, di McTominay.

Bastoni 6

Luis Henrique 6

Barella 6,5

Calhanoglu 7 – Dall’88’ Sucic s.v.

Zielinski 6,5 – TOP Dal 61′ Mkhitaryan 7 – Dà ordine e geometrie in un momento di grande sbandamento. Sfortunato alla fine con la palla calciata che va a stamparsi sul palo.

Dimarco 7 – Dall’88’ Carlos Augusto s.v.

Thuram 5,5 – Dall’83’ Pio Esposito s.v.

Lautaro 5,5 – Dall’88’ Bonny s.v.

All.Chivu 6,5

NAPOLI

Milinkovic-Savic 6

Beukema 5,5 – Dal 78′ Noa Lang 6,5

FLOP Rrahmani 5,5 – Con quel pestone su Mkhitaryan rovina la partita dei suoi. Ingenuità (e sfortuna) non da lui.

Juan Jesus 6,5

Di Lorenzo 5,5

Lobotka 6,5

TOP McTominay 7,5 – Riscatta l’errore nell’azione del gol dell’Inter con una doppietta pesante. Due reti da centravanti di razza.

Spinazzola 6

Politano 6 – Dal 93′ Mazzocchi s.v.

Hojlund 7,5

Elmas 6,5

All.Conte 6,5

Arbitro Doveri 5,5

TABELLINO INTER-NAPOLI 2-2

Marcatori: 9′ Dimarco, 26′ McTominay, 73′ rig.Calhanoglu, 83′ McTominay

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (88′ Sucic), Zielinski (61′ Mkhitaryan), Dimarco (88′ Carlos Augusto); Thuram (83′ Pio Esposito), Lautaro (88′ Bonny). All.: Chivu

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema (78′ Noa Lang), Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Politano (93′ Mazzocchi), Hojlund, Elmas. All.: Conte

ARBITRO: Doveri di Roma 1

AMMONITI: Juan Jesus

ESPULSI: Conte