Accelerata nelle ultime ore, Giovane vicino all’Atalanta: i dettagli | CM.IT

L’attaccante brasiliano ha realizzato 3 gol e 4 assist nei primi sei mesi in Italia

L’avventura di Giovane al Verona sta per concludersi dopo appena sei mesi. Come raccolto da Calciomercato.it, nelle ultime ore c’è stata una accelerata dell’Atalanta per l’attaccante brasiliano messosi in grande mostra nella prima parte di questa stagione.

Giovane col premio di Player of the Match
Accelerata nelle ultime ore, Giovane vicino all'Atalanta: i dettagli

L’affare è vicino al traguardo, in tal senso decisivi anche gli eccellenti rapporti tra il club orobico e il neo agente del classe 2003, Beppe Riso, lo stesso di Davide Frattesi ma anche del tecnico della ‘Dea’ Raffaele Palladino. Nell’agenzia di Riso pure Brescianini e Maldini, le cui cessioni di fatto consentono all’Atalanta di andare a chiudere per Giovane.

Come scritto dal nostro Giorgio Musso, il centrocampista si trasferirà alla Fiorentina in prestito con riscatto che diventa obbligo in caso di salvezza. Il figlio d’arte, invece, rimane diretto alla Lazio, con la trattativa che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni.

Autore di 3 gol e 4 assist, Giovane piace praticamente a tutte le big di Serie A, dall’Inter alla Roma passando per la Juve, ma l’Atalanta potrebbe chiudere a breve regalandolo subito a Palladino.

Come appreso ulteriormente da CM.IT, l’operazione può andare in porto sui 18/20 milioni. In discussione la formula, col Verona che ovviamente preferirebbe un titolo definitivo. Per gli scaligeri sarebbe l’ennesima plusvalenza importante, considerato che il ventiduenne lo ha preso a parametro zero.

