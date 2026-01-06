Daniel Maldini-Lazio, contatto decisivo in serata per chiudere | ESCLUSIVO CM.IT

Sembra essere sempre più vicino l’arrivo di Daniel Maldini alla Lazio con l’attaccante dell’Atalanta che potrebbe andare a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Maurizio Sarri.

La cessione di Castellanos ha aperto una voragine in attacco in casa Lazio con i biancocelesti che, avendo avuto il mercato bloccato durante la scorsa estate, si sono ritrovati con i calciatori contati nel reparto offensivo.

Daniel Maldini è diventato un obiettivo concreto già da qualche giorno con la punta classe 2001 che sarebbe alla ricerca di una nuova avventura per rilanciare la propria carriera, non essendo riuscito a conquistare un ruolo da protagonista con la maglia dell’Atalanta. L’arrivo in panchina di Raffaele Palladino, suo ex tecnico già al Monza, non è bastato per avere di nuovo spazio e per il figlio di Paolo sembra essere giunto il momento di cambiare maglia.

Daniel Maldini-Lazio, si chiude: contatto decisivo

Stando a quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, la Lazio sarebbe decisa a chiudere il colpo Daniel Maldini già in serata. Sarebbero in programma, infatti, nuovi contatti tra le parti per chiudere e mettere a disposizione di Maurizio Sarri il calciatore quanto prima.

La strada, per quello che riguarda il futuro di Daniel Maldini, appare tracciata con la punta pronta a trasferirsi nella capitale. Alla Lazio la punta ritroverebbe Rovella, centrocampista con il quale ha giocato ai tempi del Monza e con il quale ha un ottimo rapporto di amicizia.

I capitolini, tra l’altro, stanno chiudendo un altro colpo in attacco con Petar Ratkov che arriverà nella giornata di domani a Roma per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con la squadra biancoceleste.