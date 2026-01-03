Atalanta
PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-ROMA 1-0: Scamacca e CDK top

Voti e giudizi del match della New Balance Arena valido per la 18esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

 

Gasperini e Palladino (Ansafoto) – calciomercato.it

Atalanta

Carnesecchi 6,5

Djimsiti 7

Scalvini 7. Dal 59′ Hien 6

Kolašinac 6. Dal 26′ Ahanor 6,5

Zappacosta 6

de Roon 6,5

Éderson 7. Dal 71′ Maldini 6

Bernasconi 6,5

Zalewski 6. Dal 59′ Musah

De Ketelaere 7

Scamacca 7. Dal 71′ Krstovic 6

All.: Raffaele Palladino 7

Roma

Svilar 5,5

Mancini 6

Ziolkowski 5. Dal 45′ Wesley 6

Hermoso 5,5

Celik 5,5

Cristante 6

Koné 5,5. Dall’83′ Pisilli sv

Rensch 5,5. Dal 59′ Tsimikas 5

Dybala 5,5

Soulé 5. Dal 66′ El Shaarawy

Ferguson 5,5. Dal 59′ Dovbyk 5,5

All. Gian Piero Gasperini 5

Il tabellino di Atalanta-Roma 1-0

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini (59′ Hien), Kolašinac (26′ Ahanor); Zappacosta, de Roon, Éderson (71′ Maldini), Bernasconi; Zalewski (59′ Musah), De Ketelaere; Scamacca (71′ Krstovic). All.: Raffaele Palladino. A disp.: Rossi, Sportiello, Kamaldeen, Samardžić, Comi, Brescianini, Pasalic. All.: Raffaele Palladino.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski (45′ Wesley), Hermoso; Celik, Cristante, Koné (83′ Pisilli), Rensch (59′ Tsimikas); Dybala, Soulé (66′ El Shaarawy); Ferguson (59′ Dovbyk). A disp.: Vasquez, Gollini, Angelino, Lulli, Mirra, Ghilardi; Romano. All. Gian Piero Gasperini.

Arbitro: Fabbri. Assistenti: Cecconi – Bercigli. IV Uomo: Zufferli. Var: Maresca. AVar:  Di Paolo.

Ammoniti: De Roon, Palladino, Mancini, Hermoso.

