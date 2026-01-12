Giovane, continua la trattativa tra Verona e Atalanta: le ultime | CM.IT

Sarà l’ennesima grande plusvalenza di Sogliano, Ds degli scaligeri

Giovane resta vicino all’Atalanta, anche se sul brasiliano si stanno muovendo altri club di Serie A e non solo. Attenzione sempre a Roma e Inter, ma al momento il club di Percassi resta davanti perché la trattativa col Verona è già in una fase avanzata.

Da superare lo scoglio formula: il Verona preferirebbe cedere l’ex Corinthians a titolo definitivo, mentre l’Atalanta ragiona su un prestito con diritto/obbligo di riscatto. Per le cifre siamo invece sui 18/20 milioni bonus inclusi.

L’operazione Giovane, molto stimato dal tecnico orobico Palladino (hanno lo stesso agente), rimane più o meno legata a quella, in uscita, di Daniel Maldini, offerto pure alla Juve e obiettivo della Lazio.

Giovane sarà comunque l’ennesimo grande affare di Sogliano, l’ennesima grande plusvalenza considerato che il classe 2003 è stato acquistato a costo zero.

Il ventiduenne ci ha messo davvero poco ad ambientarsi in Italia e nella Serie A, dove ha già segnato 3 gol e fornito 4 assist. Certo, le soddisfazioni sono ‘soltanto’ personali, visto che la squadra di Zanetti occupa il ventesimo e ultimo posto con 13 punti. E senza Giovane la salvezza sarà ancor più complicata.