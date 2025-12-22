Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Lazio, duello con l’Atalanta per Demirbay a costo zero | ESCLUSIVO

Foto dell'autore

Il regista tedesco classe 1993 potrebbe rescindere il contratto con l’Eyupspor già a gennaio

Maurizio Sarri aspetta rinforzi dal mercato di gennaio. Il tecnico della Lazio ha mandato chiari segnali alla società, che nella scorsa sessione estiva fu sanzionato con il divieto di nuovi acquisti. Serve almeno un colpo in mediana e, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il nome nuove per i biancocelesti è quello di Kerem Demirbay.

Calciomercato Lazio e Atalanta, occasione Demirbay a costo zero
Kerem Demirbay (foto Ansa) – Calciomercato.it

Il 32enne centrocampista tedesco di origini turche a luglio è passato dal Galatasaray all’Eyupspor a titolo gratuito. E con la stessa formula potrebbe lasciare a sua volta i gialloviola che alla fine del girone di andata si trovano al penultimo posto in classifica. Così Demirbay diventa un lusso che non ci si può permettere e lo stesso giocatore vuole una sfida più avvincente. Sempre in Serie A anche l’Atalanta ci sta facendo un pensiero, ma non sarà facile vederlo in Italia: la concorrenza in Europa è tanta.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie