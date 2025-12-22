Lazio, duello con l’Atalanta per Demirbay a costo zero | ESCLUSIVO

Il regista tedesco classe 1993 potrebbe rescindere il contratto con l’Eyupspor già a gennaio

Maurizio Sarri aspetta rinforzi dal mercato di gennaio. Il tecnico della Lazio ha mandato chiari segnali alla società, che nella scorsa sessione estiva fu sanzionato con il divieto di nuovi acquisti. Serve almeno un colpo in mediana e, secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il nome nuove per i biancocelesti è quello di Kerem Demirbay.

Il 32enne centrocampista tedesco di origini turche a luglio è passato dal Galatasaray all’Eyupspor a titolo gratuito. E con la stessa formula potrebbe lasciare a sua volta i gialloviola che alla fine del girone di andata si trovano al penultimo posto in classifica. Così Demirbay diventa un lusso che non ci si può permettere e lo stesso giocatore vuole una sfida più avvincente. Sempre in Serie A anche l’Atalanta ci sta facendo un pensiero, ma non sarà facile vederlo in Italia: la concorrenza in Europa è tanta.