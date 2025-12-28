PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-INTER 0-1: Lautaro, un altro gol pesante. Luis Henrique si sveglia tardi, Djimsiti horror

Voti, top e flop del match valevole per la 17esima giornata di Serie A
L’Inter batte di misura l’Atalanta e chiude il 2025 in testa alla classifica di Serie A. Decide la rete nella ripresa di capitan Lautaro, la numero 166 con la maglia nerazzurra.
Pagelle Atalanta-Inter
ATALANTA
Carnesecchi 7
FLOP Djimsiti 4 – Anche i più esperti possono sbagliare. Con un passaggio sciagurato condanna la Dea alla sconfitta. Poi fa un altro regalo, ma Pio Esposito non lo sfrutta.
Hien 5,5
Kolasinac 6 – Dal 75′ Samardzic 5
Zappacosta 6 – Dal 46′ Musah 5
De Roon 6
Ederson 6,5
Zalewski 6
TOP De Ketelaere 6,5 – Uno di quelli che lotta su ogni pallone, soprattutto nel primo tempo. Riesce quasi sempre a dare qualità alla manovra offensiva.
Pasalic 6 – Dal 58′ Sulemana 5,5
Scamacca 5,5
All.Palladino 6
INTER
Sommer 6
Bisseck 6,5
Akanji 7
Bastoni 6,5
FLOP Luis Henrique 5 – Si sveglia tardi. Per oltre un tempo l’Inter gioca solo sulla fascia opposta alla sua. Troppo timido, nella ripresa si divora una grande occasione da gol. Chivu ha chiesto un nuovo terzino destro, come dargli torto…
Barella 6,5 – Dal 75′ Mkhitaryan s.v.
Calhanoglu 6,5
Zielinski 7 – Dall’84’ Frattesi s.v.
Dimarco 7 – Dal 75′ Carlos Augusto s.v.
Thuram 7 – Dal 64′ Pio Esposito 6,5
TOP Lautaro 7,5 – Nei momenti clou lo trovi sempre, a dispetto dei criticoni social. Stasera un altro gol pesante, il numero 166 da quando indossa la maglia nerazzurra. Dall’84’ Diouf s.v.
All.Chivu 7
Arbitro La Penna 6
TABELLINO ATALANTA-INTER 0-1
Marcatori: 65′ Lautaro
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac (75′ Samardzic); Zappacosta (46′ Musah), De Roon, Ederson, Zalewski (64′ Bernasconi); De Ketelaere, Pasalic (58′ Sulemana); Scamacca. All.: Palladino
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella (75′ Mkhitaryan), Calhanoglu, Zielinski (84′ Frattesi), Dimarco; Thuram (64′ Pio Esposito), Lautaro (84′ Diouf). All.: Chivu
ARBITRO: La Penna di Roma 1
AMMONITI: Kolasinac, Bastoni, Sulemana